В первом полугодии 2025 года государственный долг Армении достиг 5,3 трлн драмов, что эквивалентно 13,85 млрд долларов. Об этом в ходе парламентских слушаний сообщил министр финансов Вааге Ованнисян.

По словам министра, «госдолг увеличился на 4,5% по сравнению с началом года, а в долларовом выражении рост составил 7,9%». Он уточнил, что обязательства правительства выросли на 4,8%, тогда как задолженность Центрального банка сократилась на 2,2%.

Ованнисян отметил, что совокупный государственный долг составляет 52% ВВП. В валютной структуре 51% долга приходится на драмы, а 49% — на иностранную валюту.