Азербайджан, Турция и Армения являются соседями, сейчас открывается новая страница для нормализации и дальнейшего развития отношений. Об этом заявила глава турецкого подкомитета Парламентской ассамблеи НАТО Фатма Аксал на семинаре НАТО «Роуз-Рот», проходящем в Ереване.

«Мы поддерживаем начало процесса мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Мир принесёт выгоду не только этим государствам, но и всему Южному Кавказу. Если установится стабильность между странами, положительный эффект почувствует весь регион», — подчеркнула Аксал.

Говоря о возможном открытии армяно-турецкой границы, турецкий представитель выразила надежду на скорое возобновление её работы, что станет важным шагом для укрепления регионального сотрудничества.