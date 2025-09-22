Уже в следующем году на территории Свободной экономической зоны Алят (СЭЗ) будет сдан в эксплуатацию международный грузовой аэропорт. Об этом заявил Валех Алескеров, председатель правления уполномоченной структуры СЭЗ, сообщает Minval.

Он отметил, что в Алятской экономической зоне создаются уникальные условия для инвесторов. На полях форума было представлено видение развития Алятской экономической зоны, которая становится ключевой площадкой для привлечения инвестиций в Азербайджан.

«Мы сможем обеспечить все виды транспортировки, логистики, инфраструктуры и сервисов для наших инвесторов», — подчеркнул он.

Особое внимание уделяется готовым к использованию промышленным площадкам. «Очень важно, чтобы инвесторы видели уже подготовленную инфраструктуру и производственные участки до момента прихода в страну. Мы готовы предоставить такие решения заранее», — заявил он.

Среди ключевых преимуществ зоны — полное освобождение от корпоративных налогов и таможенных сборов, а также работа центра обслуживания по принципу «единого окна». Это означает, что инвесторам не придётся контактировать с государственными органами: все вопросы лицензирования, регистрации и сертификации решает администрация зоны.

Кроме того, Алятская экономическая зона функционирует на основе уникального законодательства.