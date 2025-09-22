Основной задачей экономики Азербайджана является диверсификация и развитие несырьевого сектора, заявил замминистра экономики Самед Баширли, сообщает Minval.

«Главный вызов для нашей экономики в прошлом заключался в обеспечении макроэкономической стабильности. Сегодня, когда стабильность достигнута, значительная доля ВВП по-прежнему формируется за счёт нефти и газа, однако мы продолжаем активно развивать несырьевой сектор», — отметил замминистра.

По его словам, важнейшей областью для привлечения инвестиций и создания рабочих мест является промышленность и производственный сектор: «На сегодняшний день функционирует более 70 предприятий, реализовано проектов на сумму 4 миллиарда долларов, создано свыше 10 тысяч рабочих мест».

Он добавил, что диверсификация экономики включает не только расширение отраслей, но и повышение технологической сложности производства.

«Мы развиваем переработку сельскохозяйственной продукции, промышленное производство и внедряем новые технологии. Стратегическая задача — создать комплексную и технологически развитую экономику, способную устойчиво расти», — отметил он.

По словам Набиева, Азербайджан, как страна, расположенная на стратегических транспортных коридорах и соседствующая с развивающимися странами Центральной Азии, имеет уникальные возможности для дальнейшего экономического развития и привлечения инвестиций.