В рамках рабочего визита в Беларусь первого заместителя Министра обороны Азербайджана, начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева состоялись переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил, первым заместителем Министра обороны Беларуси генерал-майором Павлом Муравейко.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес, сообщает минобороны Беларуси.