Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что объединение с Южной Кореей невозможно, поскольку речь идет о двух независимых государствах. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Как мы можем объединиться с Южной Кореей? В мировой истории не было примеров, когда враждующие страны объединились в таких обстоятельствах. Зачем стремиться к этому, если один из нас должен исчезнуть? В нашем законодательстве закреплено, что мы и Южная Корея — отдельные государства с четкой границей между нами. Мы никогда не станем единым целым», — заявил северокорейский лидер.

По словам Ким Чен Ына, с точки зрения национальных интересов Северная Корея не видит смысла создавать единое государство с Южной Кореей. Он также отметил, что Сеул находится под значительным влиянием США в различных сферах.