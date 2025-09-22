В следующем учебном году в Стамбуле откроется азербайджанская школа.

Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в интервью журналистам.

По его словам, здание для школы было выделено Турцией, и в настоящее время там ведутся ремонтные работы.

«Так как в Стамбуле проживает большое количество граждан Азербайджана, мы посчитали, что в этом есть необходимость. В школе будут использоваться турецкие и азербайджанские образовательные материалы. Азербайджанская школа позволит детям наших соотечественников получать образование на родном языке и в национальном духе, а также будет способствовать дальнейшему укреплению образовательного сотрудничества между двумя странами. Эта возможность имеет важное значение для ещё большего упрочения связей в сфере образования между двумя братскими государствами», — отметил министр.