Президент США Дональд Трамп во вторник намерен провести встречу с ограниченной группой арабских и мусульманских лидеров на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Главной темой переговоров станет поиск путей прекращения конфликта в секторе Газа, а также обсуждение возможных шагов по постконфликтному урегулированию. В числе приглашённых — руководители Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Египта, Иордании и Турции.

Белый дом рассчитывает, что арабские государства поддержат инициативу по стабилизации ситуации в Газе и рассмотрят возможность участия своих сил в миротворческих операциях, которые могли бы заменить израильские войска.