В минувшие выходные в Баку всё было как в лучших рекламных роликах: шум «Формулы-1», туристы с флагами, бокалы в фан-зонах и рев моторов под стенами Старого города. Но на фоне праздника одно событие вызвало шок: в столице был задержан Аднан Ахмедзаде, бывший топ-менеджер SOCAR и основатель компании Caspian Logistics Solutions. Всего за несколько часов он прошёл путь от VIP-гостя «Формулы-1» до обвиняемого в подрыве экономической безопасности страны.

Казалось бы, ничто не предвещало беды, Ахмедзаде прибыл на автогонки в сопровождении личной охраны и на автомобиле Maybach. Но спустя некоторое время он вдруг оказался в СИЗО Службы государственной безопасности Азербайджана. По предварительным данным, задержание связано с делом о смешивании нефти с хлорорганическими соединениями, инцидентом, произошедшим в июле 2025 года при доставке груза на один из терминалов Баку.

Ахмедзаде — не просто бизнесмен. Его имя долгое время фигурировало среди тех, кто принимал ключевые решения в нефтяной торговле страны. Он знал, как и куда движется нефть, какие танкеры швартуются у терминалов, и кто за ними стоит.

После ухода из SOCAR Ахмедзаде основал логистическую компанию Caspian Logistics Solutions, базирующуюся в Дубае и специализирующуюся на международных перевозках. Среди партнёров компании значится и бакинский порт в Говсане.

Любопытно, что сразу после задержания супруга Ахмедзаде — Гюльсара Джафарова удалила большинство фотографий из соцсети Instagram, демонстрирующих роскошный образ жизни, а затем опубликовала в «сторис» выдержку из Корана с посланием: «Ваше терпение не останется незамеченным Всевышним». Эти публикации привлекли внимание пользователей и вызвали оживлённое обсуждение в соцсетях.

В связи с произошедшим, естественно, возникают вопросы: какие статьи инкриминируют Аднану Ахмедзаде и какое наказание грозит главному фигуранту столь серьезного уголовного дела?

Minval Politika обратился к известному юристу и адвокату Акраму Гасанову.

По словам эксперта, обвинения, упоминаемые в открытых источниках, можно отнести к числу особо тяжких преступлений. Он подчёркивает: «Фактически, это можно назвать экономической диверсией, это не просто коррупция или хищение. Речь идёт о действиях, которые потенциально подрывают экономическую безопасность страны. В таком случае наказание может составить не менее 15 лет лишения свободы».

Гасанов также провёл параллель с делом Джахангира Гаджиева — бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана, арестованного 10 лет назад.

«Гаджиева приговорили к 15 годам лишения свободы, и его действия в своё время стали одной из причин масштабной девальвации в стране. Тогда выяснилось, что в банке «на бумаге» были активы, которых на самом деле не существовало. Это подорвало доверие к финансовой системе, к манату, к Центральному банку. И последствия мы ощущаем до сих пор», — напомнил юрист.

Аналогичным образом, считает Гасанов, действия Аднана Ахмедзаде могли ударить по международной репутации Азербайджана как надёжного экспортёра нефти, а значит, по всей экономике.

«Это не просто уголовное дело, это вопрос доверия. Именно поэтому наказание, скорее всего, будет максимально жёстким», — резюмировал он.