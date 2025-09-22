Сотрудники МВД Грузии задержали двух мужчин по подозрению в незаконном ввозе и сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, задержанными оказались 41-летний гражданин России А. Т. и 22-летний гражданин Азербайджана К. М.

«Установлено, что А. Т. с помощью грузового автомобиля ввез в Грузию до двух килограммов метадона и передал их К. М. для последующей реализации», — сообщили в МВД.

Гражданин Азербайджана перепрятал наркотики в своем легковом автомобиле. Запрятанные вещества находились в металлическом агрегате в багажнике. Правоохранители изъяли наркотики в качестве вещественного доказательства.