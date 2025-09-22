Пропускная способность Зангезурского коридора составит 15 млн. тонн. Об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме, подчеркнув важность Азербайджана как стратегического узла для диверсификации транзитных маршрутов между Востоком и Западом, сообщает Minval .

«В последние годы мы наблюдаем растущую заинтересованность со стороны стран и игроков мирового рынка в том, как Азербайджан может способствовать расширению и диверсификации маршрутов. Мы активно работали не только над созданием необходимой инфраструктуры, но и над объединением стран, участвующих в этих проектах, чтобы обеспечить совместное видение и эффективное использование возможностей», — отметил Набиев.

Он подчеркнул, что Средний коридор развивается не как проект одной страны, а как совместная инициатива соседних государств с общей философией взаимозависимости.

«Мы понимаем, что успех каждого участника зависит от успеха других, и поэтому синхронизируем не только инфраструктурные проекты, но и способы их оптимального использования», — добавил министр.

Набиев также напомнил, что идея нового коридора была предложена и поддержана во время трехсторонней встречи глав США, Азербайджана и Армении: «Зангезурский коридор станет важной артерией Среднего коридора, дополняя существующие маршруты. Он позволит обеспечить стабильный транзит грузов. Общий дополнительный объём перевозок может составить около 15 миллионов тонн», — подчеркнул министр.