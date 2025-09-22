На полях I Азербайджанского международного инвестиционного форума президент Китайской ассоциации зарубежного развития Хэ Чжэньвэй заявил, что китайские предприятия проявляют растущий интерес к инвестициям в Азербайджан, сообщает Minval.

По его словам, особое внимание уделяется проектам по переработке отходов в электроэнергию. Одно из китайских предприятий, входящее в тройку мировых лидеров в этой сфере, построило более 70 заводов в Китае и уже договорилось о строительстве пяти объектов в Узбекистане. Теперь планируется инвестировать и в создание завода по переработке мусора в Азербайджане.

Кроме того, китайские компании заинтересованы в развитии проектов в области возобновляемых источников энергии, а также в транспортно-логистических инициативах.

«Азербайджан обладает благоприятным инвестиционным климатом и играет стратегическую роль в транспортных коридорах, соединяющих Китай через Каспийское море с Европой. Для наших предприятий — это новые возможности для сотрудничества», — подчеркнул Хэ Чжэньвэй.

Он добавил, что ранее Азербайджан ассоциировался преимущественно с нефтяным сектором, однако сегодня страна предлагает широкий спектр направлений для иностранных инвесторов. Форум стал площадкой для изучения сфер, наиболее востребованных с точки зрения вложений капитала.