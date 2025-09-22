Самарский суд вынес приговор предпринимателям Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну за производство опасного сидра «Мистер Сидр», в результате которого погибли 50 человек, а 66 отравились. Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ и приговорил к девяти и восьми годам колонии общего режима соответственно, сообщает «Коммерсантъ».

Гусейнов занимался производством напитка, добавляя в сок спирт, закупленный на черном рынке, а Айрапетян поставлял его. По версии следствия, спирт, приобретённый у знакомых Айрапетяна, был похищен со склада ГУ МВД Самарской области. Всего было реализовано более 30 тыс. литров продукции с ложной информацией о натуральном составе.

Обвиняемые частично признали вину и согласились с исками пострадавших. Ранее в этом деле были осуждены экс-полицейский Иван Гребенкин и двое его сообщников за хищение метилового спирта со склада МВД.