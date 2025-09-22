В Баку приостановлена ​​деятельность ночного клуба.

Как сообщили в МЧС, в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в ночном клубе «By Elnur Music Hall», действующем по адресу: Насиминский район, улица Джавадхана, 31С, было установлено, что в сфере пожарной безопасности имеются многочисленные нарушения, представляющие прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Учитывая данный факт, было принято решение о приостановлении деятельности ночного клуба.

