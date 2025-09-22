Пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Сообщается, что в зоне ответственности пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск Государственной пограничной службы предотвращено нарушение государственной границы из Ирана в Азербайджан.
В результате проведенных пограничных оперативно-розыскных мероприятий на территории службы обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом 13 килограммов 600 граммов.
По факту инцидента продолжаются оперативно-следственные мероприятия.