Россия подготовила план вмешательства в парламентские выборы в Молдове с целью сорвать курс страны на интеграцию с ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

Стратегия, согласованная Кремлем весной, направлена на снижение шансов партии президента Майи Санду «Действие и солидарность» на выборах 28 сентября и приход к власти пророссийских сил.

Согласно документам, Москва готова использовать вербовку граждан за рубежом, организацию протестов, кампании дезинформации в соцсетях, давление на чиновников и срыв работы избирательных органов. Мая Санду заявила, что цель Кремля — захватить Молдову через выборы и превратить страну в плацдарм для атак на ЕС и Украину.