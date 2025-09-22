Министерство обороны Армении получает специализированные консультации от США и Франции. Об этом заявил глава ведомства Сурен Папикян в ходе семинара Роуз-Рот Парламентской Ассамблеи НАТО.

«В настоящее время Министерство обороны регулярно получает профессиональные консультации от США и Франции. Кроме того, по ряду направлений комплексную поддержку нам оказывает Греция», — отметил Папикян.

Он добавил, что сейчас основное внимание уделяется разработке стратегических документов по новой модели обороны с обновлёнными критериями, а также развитию образовательных и учебно-тренировочных программ для армии.