Российские войска пытаются прорвать оборону Украины на Купянском направлении, задействуя одновременно несколько участков фронта, идут ожесточенные бои. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщил военный аналитик Константин Машовец, россияне заняли село Кондрашовка к северу от Купянска и стремятся использовать численное превосходство в пехоте. По его словам, основные боевые действия ведутся на западном берегу реки Оскол, поскольку переброска тяжелой техники с восточного берега затруднена.

Российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. При этом они продвинулись на Покровском направлении. Войска РФ продвинулись на северо-восток от Чунишино и в центральной части Новопавловки (оба к югу от Покровска), к окраинам Новопавловки, в микрорайоне Южный на юге Покровска.