Украинская разведка заявила о первом в истории уничтожении двух российских самолетов-амфибий Бе-12 «Чайка» на территории Крыма.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, операция была проведена 21 сентября силами спецподразделения «Призраки». В результате удара оба противолодочных самолета Бе-12 были выведены из строя.

«Это первое поражение Бе-12 в истории», — подчеркнули в ГУР.

Кроме того, во время налета украинским военнослужащим удалось уничтожить еще один российский многоцелевой вертолет Ми-8.