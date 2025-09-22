Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что общение с нынешним президентом США Дональдом Трампом оставило «хорошие воспоминания» об американском лидере.

Слова председателя государственных дел приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер КНДР назвал концепцию денуклеаризации «лишенной смысла».

«Если США откажутся от вздорной концепции денуклеаризации, признают реальность и искренне захотят жить с нами мирно, то нет причин не сесть с ними за стол переговоров. Лично у меня остались хорошие воспоминания о нынешнем президент США», — заявил Ким Чен Ын.