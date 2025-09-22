Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что народная республика в рамках наращивания оборонного потенциала заполучила «секретное оружие».

«Наше государство и партия добиваются непрерывного скачкообразного развития в деле укрепления оборонного потенциала», — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Он напомнил о строительстве новых эсминцев, что стало «первым важным шагом в становлении морской державы», а также о «безостановочном укреплении стратегических сил» и улучшении характеристик серийного вооружения.