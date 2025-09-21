В Китае произошла трагедия: семилетний мальчик и его двухлетняя сестра погибли после нападения роя ос. Об этом сообщает South China Morning Post.

Дети находились под опекой бабушки, пока родители работали в другой провинции. В день происшествия женщина взяла их на поле, а затем они отправились играть в лес, где на них набросились сотни насекомых.

По словам отца, тело мальчика было покрыто более чем 300 укусами, а девочку осы ужалили около 700 раз. Ребёнок скончался в больнице на следующий день, а его младшая сестра умерла ещё до приезда врачей. Бабушка получила множественные ранения и провела неделю в больнице.

Полиция выяснила, что осы принадлежали местному жителю по фамилии Ли. Его задержали по обвинению в непредумышленном убийстве, но вскоре освободили под залог. Мужчина выплатил семье погибших компенсацию в размере $5,6 тысячи и уничтожил свои ульи.

Чиновники уточнили, что разведение насекомых велось без регистрации, что нарушает местные правила.