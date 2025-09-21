Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН вновь заявил о необходимости реформирования организации.

По его словам, структура ООН, созданная почти 80 лет назад, сегодня не отвечает современным вызовам и не справляется с возложенными обязанностями.

Эрдоган напомнил, что впервые поднял эту тему ещё 12 лет назад с трибуны ООН, представив лозунг «Мир больше пяти», критикующий монополию постоянных членов Совета Безопасности.

Турецкий лидер подчеркнул, что остроту проблемы реформирования ООН сейчас признают не только государства-члены, но и на уровне генерального секретаря организации.