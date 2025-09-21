В рамках III Международного фестиваля народно-прикладного искусства и Международного гончарного форума в городе Коканд (Узбекистан) прошла выставка работ стран-участниц. Нашу страну на выставке представлял Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана.

В уголке Центра были представлены издания об азербайджанской культуре, истории и государственности, книги на узбекском языке, сувениры, изделия ручной работы, ковры и другие изделия мастеров Азербайджана.

Особое внимание привлекли работы бакинского художника-ковровщика и миниатюриста Агасадыга Сулейманова. Посетители также попробовали шекербуру, пахлаву и другие национальные сладости.

В мероприятиях приняли участие мастера из 70 стран мира, продемонстрировав разнообразие народного искусства и гончарного мастерства.