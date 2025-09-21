Египетская полиция расследует кражу и уничтожение уникального золотого браслета, которым, как полагают, владел фараон Аменемхет более трёх тысяч лет назад, сообщает Mirror.

Артефакт исчез из лаборатории реставрации Египетского музея в Каире. Следствие установило, что сотрудница музея достала браслет из сейфа и продала его знакомому ювелиру за 2750 фунтов стерлингов. Позже изделие перепродали литейщику, который переплавил древнюю реликвию вместе с другими украшениями.

Браслет датируется приблизительно 1000 годом до н. э. и представлял собой золотую ленту с шариками из лазурита — редкого и высоко ценившегося в Древнем Египте камня. По данным египтологов, он принадлежал фараону Аменемхету, правившему с 993 по 984 год до н. э.

Четверо подозреваемых — сотрудница музея, ювелир и двое посредников — были арестованы и признались в преступлении. Деньги, вырученные от продажи, изъяты в пользу государства. Власти распространили изображения браслета в аэропортах и на пограничных постах, однако артефакт уже утрачено безвозвратно.