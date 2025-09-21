Букингемский дворец опроверг слухи британских таблоидов о том, что во время государственного банкета в Виндзорском замке сотрудники Секретной службы США, сопровождавшие Дональда Трампа, якобы устроили ссору с поварами короля Чарльза.

Президент США и монарх отметили «особые отношения» двух стран, а сам банкет прошёл безупречно. Гостям подали несколько изысканных блюд — от паннакоты с крес-салатом до десерта bombe glacée cardinal, а также вина и напитки редкой выдержки.

Daily Mail писала, что за кулисами могла произойти «жаркая перепалка» между американскими агентами, проверявшими блюда, и дворцовыми поварами. Однако представитель дворца назвал эти утверждения «абсолютно неправдивыми».

Официальных подтверждений инцидента со стороны Белого дома и Секретной службы также не поступало. Таким образом, визит и банкет прошли без официальных осложнений, а слухи остались лишь на страницах таблоидов.