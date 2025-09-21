Президент Ирана Масуд Пезешкиан на следующей неделе примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщил его советник по политическим вопросам Мехди Санаи, глава государства вылетит в США во вторник, а в среду утром выступит с речью на Генассамблее, передаёт ISNA.

В ходе визита Пезешкиан проведёт встречи с лидерами различных стран и Генеральным секретарём ООН, а также примет участие в мероприятиях с аналитическими центрами, ассоциациями и представителями иранской диаспоры в США.