Распространяемая некоторыми турецкими СМИ и аккаунтами в соцсетях информация от имени Азербайджана о якобы сделанном заявлении «Если на «Евровидении-2026» не будет Израиля, то не будет и нас» не соответствует действительности, сообщает АПА.

На мероприятии в Дубровнике 15–16 сентября представители телерадиовещательных компаний шести стран — Испании, Нидерландов, Словении, Исландии, Ирландии и Бельгии — заявили, что в случае допуска Израиля они откажутся от участия в конкурсе.

При этом никаких обсуждений с другими странами, включая Азербайджан, не проводилось, и официальных заявлений с его стороны не поступало.

Вопрос об участии Израиля будет решаться на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза (EBU), которая пройдёт в Женеве 2–4 декабря. Именно страны-члены EBU примут решение, а не руководство конкурса.

Организаторы также продлили срок для отказа от участия без санкций до 10 декабря.

Отметим, что ранее турецкий телеканал Akit и популярный канал в соцсетях Baho распространили недостоверные сообщения о позиции Азербайджана по данному вопросу.