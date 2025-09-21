Более 200 сотрудников, занимавшихся оценкой и улучшением продуктов на основе искусственного интеллекта (ИИ) для Google, были уволены без предварительного уведомления, сообщает Wired.

По словам бывших работников, сокращения рассматриваются как часть усилий корпорации по подавлению протестов, связанных с низкой заработной платой, отсутствием трудовых гарантий и неудовлетворительными условиями работы. Эти проблемы, по мнению сотрудников, негативно сказывались на моральном духе и эффективности команды.

В последние годы Google активно передавала задачи по оценке ИИ, включая анализ и корректировку ответов чат-бота Gemini, тысячам подрядчиков через компании, такие как GlobalLogic (дочернее предприятие японской Hitachi) и другие сторонние фирмы.

Один из уволенных сотрудников, Эндрю Лозон, рассказал, что его доступ к системам был внезапно прекращен, а причиной назвали «сворачивание проекта». Он отметил, что GlobalLogic регулярно увольняет сотрудников в 2025 году, что вызывает обеспокоенность относительно отсутствия гарантий занятости и чувства защищенности на рабочем месте.