Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вступление страны в Европейский Союз возможно только при выполнении двух ключевых условий.

По его словам, Западная Европа должна найти способ сохранить контроль над европейским проектом после присоединения Украины, Молдовы и государств Западных Балкан, иначе баланс сил изменится не в её пользу.

Второй вопрос связан с сельскохозяйственным сектором Украины, который, как отметил Кулеба, «категорически несовместим» с европейской моделью. Если ситуацию не урегулировать, это приведёт к кризису аграриев в ЕС, массовым протестам и даже «социальной революции» в таких странах, как Франция, Бельгия и Польша.

Дипломат подчеркнул, что Украина уже признана частью европейского будущего, а реформы важны, но не являются главным условием вступления — решающими остаются именно два обозначенных фактора.