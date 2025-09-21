Журналист американского канала Fox News Эрик Шон объявил, что у него диагностирован рак. Об этом сообщает New York Post.

Шон отметил, что врачи выявили заболевание в 2025 году. Конкретный вид рака он не уточнил, однако заявил, что болезнь связана с последствиями его работы после освещения терактов 11 сентября в Нью-Йорке, когда он подвергся воздействию токсичной пыли.

«Я всегда думал, что, может, лет через 20 или 30 у меня появится болезнь, связанная с тем, что я был на месте теракта. И вот она здесь, спустя 24 года», — рассказал Шон. Несмотря на диагноз, журналист продолжает работать на Fox News.