К концу 2024 года мировой рынок потребления вина снизился почти на 10 миллиардов долларов, сообщает итальянский портал Winenews со ссылкой на данные Statista.

Общий оборот рынка составил 332,92 миллиарда долларов. Большую часть потребления занимает домашний сегмент — около 18,43 миллиарда литров, что составляет 78% рынка. При этом домашнее потребление приносит лишь чуть более половины выручки — 180,9 миллиарда долларов.

Сегмент HoReCa (рестораны, винные бары, кафе) обеспечивает 5,26 миллиарда литров или 47% оборота рынка, что составляет 155,7 миллиарда долларов. «Каждый литр вина, выпитый дома, приносит 9,8 доллара, а каждый литр в ресторанах — 29 долларов, то есть в три раза больше», — отмечают авторы исследования.

Несмотря на незначительное падение, рынок вина вскоре вернётся к росту. По прогнозу Statista, к 2030 году оборот увеличится на 33,9 миллиарда долларов, а уже к концу 2025 года ожидается оборот 336,63 миллиарда долларов при общем объёме 23,69 миллиона литров.