Госсекретарь США Марко Рубио заявил о важности исторического саммита между Арменией и Азербайджаном, состоявшегося в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

В послании по случаю Дня независимости Армении он отметил, что встреча стала ключевой с точки зрения регионального сотрудничества и продвижения мира на Южном Кавказе.

Рубио также напомнил о решении США выделить Армении $145 млн на реализацию так называемого «маршрута Трампа» (TRIPP) — 42-километрового участка Зангезурского коридора, который пройдет по территории республики.