ЗСУ уничтожили за сутки 1010 российских военнослужащих. Общие боевые потери России с 24.02.22 по 21.09.25 ориентировочно составили около 1101610 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Всего с начала войны ликвидировано:

танков -11193 (+1) ед

боевых бронемашин — 23281 (+1) ед

артиллерийских систем — 32952 (+25) ед

РСЗО — 1492 (+0) ед

средств ПВО — 1218 (+0) ед

самолетов -422 (+0) ед

вертолетов — 341 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 61598 (+553)

крылатых ракет — 3747 (+29)

кораблей — 28 (+0)

подводных лодок — 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн — 62245 (+77)

специальной техники — 3969 (+1).