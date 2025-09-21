ЗСУ уничтожили за сутки 1010 российских военнослужащих. Общие боевые потери России с 24.02.22 по 21.09.25 ориентировочно составили около 1101610 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Всего с начала войны ликвидировано:
танков -11193 (+1) ед
боевых бронемашин — 23281 (+1) ед
артиллерийских систем — 32952 (+25) ед
РСЗО — 1492 (+0) ед
средств ПВО — 1218 (+0) ед
самолетов -422 (+0) ед
вертолетов — 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 61598 (+553)
крылатых ракет — 3747 (+29)
кораблей — 28 (+0)
подводных лодок — 1 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн — 62245 (+77)
специальной техники — 3969 (+1).