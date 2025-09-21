Японская компания Subaru официально прекратила выпуск седана Legacy, производившегося на заводе в американском городе Лафайет (штат Индиана).

Финальным автомобилем стал Legacy в сером цвете Magnetite в комплектации Limited. Машина была оснащена 2,5-литровым оппозитным двигателем и фирменной системой полного привода.

Модель Legacy дебютировала 11 сентября 1989 года и стала первой машиной Subaru, собранной в США. За 36 лет компания выпустила около 1,4 млн автомобилей семи поколений.

В Subaru объяснили решение о завершении выпуска снижением спроса и намерением сосредоточиться на электрификации модельного ряда.