Почти 90% жителей Великобритании выступают против признания государственности Палестины на нынешних условиях. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные опроса JL Partners.

Согласно исследованию, проведённому с 19 по 31 августа среди 2118 человек, 87% респондентов высказались против безусловного признания Палестины, в то время как 13% поддержали такую инициативу. Среди сторонников правящей Лейбористской партии этот шаг одобряют лишь 11%, у сторонников Консервативной партии — 6%, а у Reform UK — 8%.

Результаты также показали, что 51% опрошенных выступают против признания, пока ХАМАС остаётся у власти. Ещё 40% считают необходимым условием прекращение огня и освобождение израильских заложников. При этом 17% респондентов заявили, что не поддержат признание палестинского государства ни при каких условиях.