Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что надежды на скорое завершение войны не оправдались. По его словам, крупные международные игроки пытались договориться, однако переговоры не увенчались успехом.

Арестович отметил, что в Анкоридже президент США Дональд Трамп предлагал Владимиру Путину варианты прекращения войны и сотрудничества, но российский лидер решил продолжать и расширять боевые действия.

«Все закусили удила. Никто не собирается давать заднюю», — сказал он.

По словам Арестовича, украинская власть взяла курс на долгую войну, а в России победила «партия войны», и руководство страны ориентируется на стратегическое противостояние с Западом. При этом у НАТО нет чётких протоколов реагирования на «пороговые и подпороговые шаги» со стороны Москвы.

Он подчеркнул, что Кремль стремится показать, будто НАТО не способно защитить себя. В этом контексте Арестович назвал полёты российских дронов над территорией Польши и самолётов в воздушном пространстве Эстонии проверкой реакции альянса и попыткой отрезать Украину от НАТО. Кроме того, по его словам, в зоне риска остаётся Молдова, где возможная дестабилизация может создать серьёзные проблемы для Запада и Киева.

При этом в странах НАТО, как отметил Арестович, есть готовность отвечать на военные действия военными средствами. «Они выходят из спячки, последовавшей за победой в Холодной войне», — заявил он.

Эксперт не исключает возможности прямого военного столкновения России и НАТО, однако подчёркивает, что обеим сторонам будет крайне сложно. По его словам, альянс силён в морской и воздушной сферах, а Россия — на суше, но 85% боеспособных российских войск уже задействованы в Украине.

«В ближайший год будет такое махалово, что мало не покажется всем», — предупредил Арестович.

Он считает, что мир вступил в «фазу серии войн», которая может продлиться около десяти лет. Война в Украине, по его оценке, продолжится ещё как минимум год.

В завершение он сообщил, что прекращает дискуссии о мире.