Сотрудничество Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет приостановлено из-за действий стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции), направленных на восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН.

Об этом заявили в Высшем совете национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики.

«Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с агентством и представление планов по урегулированию кризиса, сотрудничество с агентством в связи с действиями европейских стран будет приостановлено», — приводит фрагмент заявления агентство Tasnim.