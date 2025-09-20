В Вашингтоне, впервые за много лет, над зданием сирийского посольства вновь подняли флаг Сирийской Арабской Республики.

Церемония прошла с участием министра иностранных дел Сирии Асада Хасана Аш-Шейбани, который лично поднял сирийский флаг над посольством, закрытым с 18 марта 2014 года, сообщают СМИ.

Сирийское информагентство SANA передает, что Шейбани назвал событие «историческим моментом» и подчеркнул, что поднятие флага подтверждает легитимность Сирии и ее дипломатическое присутствие на международной арене.