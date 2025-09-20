19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там почти 12 минут. Самолеты летели с выключенными транспондерами и без радиосвязи. Это уже четвертый подобный случай в 2025 году. Об этом сообщает РБК-Украина.

Минобороны России заявило, что полет проходил «в строгом соответствии с международными правилами» и «не нарушал границ других государств». Однако Минобороны Эстонии опубликовало карту маршрута, которая подтверждает факт вторжения.

На инцидент оперативно отреагировали истребители F-35 ВВС Италии, базирующиеся в Эмари в рамках миссии НАТО, и сопроводили российские самолеты за пределы Эстонии.

В связи с этим правительство Эстонии потребовало консультаций НАТО по статье 4 устава Альянса. В НАТО и ЕС уже осудили действия России.