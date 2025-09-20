Азербайджанская модель ASAN Xidmət заинтересовала Руанду.

Данный вопрос обсуждался на сегодняшней встрече в расширенном составе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Руанды Полем Кагаме.

Состоялся обмен мнениями по вопросам энергетики, сельского хозяйства, туризма, студенческого обмена и применения опыта ASAN Xidmət в Руанде.

Отметим, что в рамках визита в Азербайджан президент Руанды ознакомился в Баку с деятельностью центра ASAN Xidmət.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте АР Ульви Мехтиев подробно проинформировал высокого гостя о центрах ASAN Xidmət, а также о реализуемых в сфере социальных инноваций проектах.

Гостю была представлена презентация о модели ASAN Xidmət. Отмечено, что в рамках экспорта национального бренда Азербайджана ASAN, как интеллектуального продукта, подписано более 30 соглашений с различными странами и международными организациями.

Подчеркивалось также, что ООН оценивает концепцию ASAN Xidmət, узнаваемый на международном уровне бренд Азербайджана, как наилучшую модель и продвигает ее на четырех континентах.

Сотрудничество по вопросу передачи опыта ASAN Xidmət Руанде было налажено по итогам встречи президента Азербайджана и президента Руанды, состоявшейся в ноябре 2024 года, во время визита последнего в нашу страну для участия в конференции COP29.

В рамках этого в июне текущего года между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям и соответствующим ведомством Руанды был подписан Меморандум о взаимопонимании.