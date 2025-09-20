Еще одна группа переселенцев прибыла в город Кяльбаджар.

На это раз на освобожденные земли отправились переселяются 12 семей (44 человека) из города Гянджа, 6 семей (20 человек) из Баку, 4 семьи (14 человек) из Абшеронского района, 2 семьи (10 человек) из Бардинского района, 2 семьи (9 человек) из Гёйгёльского района, 1 семья (7 человек) из Евлахского района, 1 семья (6 человек) из Сальянского района и 1 семья (5 человек) из Шамкирского района, всего 29 семей (115 человек).

Таким образом, в городе Кяльбаджар общая численность переселенцев достигла 338 человек.