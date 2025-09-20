Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает усиления санкций против России со стороны Европы и США, отметив, что затягивание этого процесса ослабляет давление на Москву.

Об этом он сказал 19 сентября во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, санкции должны вводиться в случае отсутствия встреч лидеров или прогресса в вопросе прекращения огня. Однако, подчеркнул он, многое зависит от позиции партнеров.

«Если война продолжается и нет движения в сторону мира, мы ожидаем санкций. Это одна из тем, которую я намерен обсудить с президентом Трампом. Президент Трамп ожидает решительных шагов от Европы. Я выразил свою позицию: мы теряем слишком много времени, когда откладываем введение санкций или других шагов, на которые Украина очень рассчитывает», — сказал он.

Глава государства отметил, что Украина выступает за то, чтобы вся Европа усиливала санкционное давление и ужесточала тарифную политику в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы. «Завязывать этот процесс — значит тормозить давление на Путина», — подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил о готовности ввести «серьезные» санкции против РФ при условии, что страны НАТО откажутся от закупки российской нефти. Он также раскритиковал санкции ЕС, назвав их недостаточно жесткими, и призвал Европу к их ужесточению.