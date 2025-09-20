Европейский Союз объявил о выплате Армении средств 202 млн евро в рамках «Программы устойчивости и развития». Об этом в своём аккаунте в X сообщила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

«Отношения между ЕС и Арменией никогда не были такими близкими. Для продвижения приоритетов нашего партнёрства я встретилась с премьер-министром Пашиняном в Ереване. Я объявила о втором платеже в размере 202 миллионов евро в рамках «Плана устойчивости и развития» и вместе с вице-премьером Григоряном запустила новый Высокий уровень политического диалога», — отметила Марта Кос.