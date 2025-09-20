Настоящий, седьмой съезд партии проходит в совершенно других условиях. Республика Армения вступила в совершенно иной этап своей истории благодаря тому факту, что между Арменией и Азербайджаном установлен мир. Этот мир, конечно же, был закреплён 8 августа в Вашингтоне в присутствии и при содействии президента Соединённых Штатов Дональда Трампа декларацией, принятой мной и президентом Азербайджана. Но я считаю необходимым подчеркнуть, что 8 августа — это кульминация, вершина длительного процесса. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на 7-м съезде партии «Гражданский договор», сообщают армянские СМИ.

«Уже год и семь месяцев на армяно-азербайджанской линии не произошло ни одной гибели или ранения военнослужащего в результате перестрелок. Со времени независимости у нас никогда не было такого периода, чтобы в течение года и семи месяцев от перестрелок на линии соприкосновения не погиб или не был ранен ни один солдат. Это – мир и он должен продолжаться в последующие годы. И наша политическая задача очень проста — сделать так, чтобы этот год и семь месяцев превратились в два года и семь месяцев, три года и семь месяцев, четыре года и семь месяцев, пять лет и семь месяцев, 50 лет и семь месяцев, 100 лет и семь месяцев, 200 лет и семь месяцев и так далее, и чтобы это касалось всех границ Республики Армения.

В период, последовавший за предыдущим, шестым съездом партии «Гражданский договор», я заявлял, что если нам удастся обеспечить существование нашего государства в течение двух-трёх лет, то мы обеспечим существование нашего государства и в предстоящие столетия. И вот спустя три года после этого заявления я стою перед вами как премьер-министр Республики Армения, на съезде правящей партии, в ситуации, когда уже год и семь месяцев от перестрелок не погиб и не был ранен ни один солдат, когда подписана декларация о мире с Азербайджаном, предварительно согласовано соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений, и сегодня мы вместе примем решения, которые определят основные и ключевые характеристики жизни Республики Армения на предстоящие столетия», — заявил Пашинян.