Пассажирский паром столкнулся с сухогрузом в Босфорском проливе в Стамбуле.

Пострадали восемь пассажиров парома, сообщают турецкие СМИ.

Инцидент произошел у причала Ускюдар на азиатской части мегаполиса вечером в пятницу. «Паром, выполнявший рейс Бешикташ-Ускюдар, столкнулся с сухогрузом Artvin под флагом Панамы. Пострадали два пассажира парома, в море никто не упал», — сообщил канал.

Раненые госпитализированы после оказания первой медицинской помощи. Сухогруз отбуксирован для оценки ущерба. На месте работает береговая охрана.