В Саратове 71-летнюю пенсионерку хотят отправить в тюрьму на 5 лет за регистрацию в своей квартире гражданина Азербайджана.

Как отмечает ГУ МВД по региону, 9 сентября 71-летняя ранее не судимая пенсионерка фиктивно поставила на миграционный учет в квартире на Университетской гражданина Азербайджана, который по указанному адресу фактически не проживал.

Возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина (322.3 УК РФ). Мерой пресечения пенсионерке избрана подписка о невыезде. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что о данном факте участковому сообщили соседи женщины.