Судебное разбирательство президента Соединенных Штатов Дональда Трампа против газеты New York Times отложено из-за неверно оформленного иска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда во Флориде, отклонившего заявление.

«Жалоба отклонена с разрешением на внесение изменений в течение 28 дней. Измененная жалоба не должна превышать 40 страниц», — говорится в решении инстанции.

Судья раскритиковал иск Трампа, отметив, что заявление — это «не публичный форум для оскорблений и ругательств».