Новый посол Франции в Азербайджане Софи Лагут заявила о намерении вносить вклад в развитие азербайджано-французских отношений.

Как передает Report, об этом дипломат написала в соцсети Х, комментируя сегодняшнюю встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Софи Лагут заявила, что её миссия в Баку направлена на развитие двусторонних отношений между Францией и Азербайджаном, поддержку французских граждан, проживающих в стране, а также на продвижение культурного и дипломатического присутствия Франции.

По её словам, после первой встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым она готова активно сотрудничать с командой посольства Франции в Баку, Французского института в Азербайджане и всеми, кто способствует укреплению связей между двумя странами.