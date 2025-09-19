На проходящем в Загребе чемпионате мира по греко-римской борьбе азербайджанский спортсмен Мурад Ахмадиев в весовой категории до 97 кг сначала одолел итальянца Николоза Кахелашвили со счётом 4:1, затем победил представителя Кыргызстана Узура Джузупбекова — 5:1.

В четвертьфинале Мураду Ахмадиеву противостоял титулованный армянский борец, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Артур Алексанян, сообщает Apasport.

Поединок завершился со счётом 3:3, однако благодаря преимуществу по последним активным действиям победа была присуждена азербайджанскому спортсмену.